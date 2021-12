Cogne ha aperto gli anelli di fondo e pista apprendisti sciatori

nonostante il rinvio dell'apertura degli impianti di risalita di Cogne al prossimo 11 dicembre, oggi è stato aperto (RIPETIZIONE CORRETTA: oggi è stato aperto) nei prati di Sant'Orso un anello di 1,2 chilometri per la pratica dello sci nordico. "È comunque previsto un allungamento del tracciato nei prossimi giorni", si legge in una nota. Aperta anche la vicina pista per principianti, servita da un tapis roulants.