SAISON CULTURELLE 2021/2022 CINEMA Pouvoir - Désir PROSSIME PROIEZIONI

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO

(LA FILLE AU BRACELET)

di Stephane Demoustier (v.o.s.)

con Roschdy Zem, Melissa Guers

Francia, Belgio 2019 - 95 min

Una ragazza di diciotto anni, Lisa, attende il processo dell’omicidio della sua migliore amica di cui è stata accusata due anni fa. I suoi genitori la sostengono appieno. Si interrogano però, sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze, che rivelano la vita intima di Lisa. Un ritratto contemporaneo che rapisce lo sguardo e ci comunica che mai niente è come sembra.

César 2021 - Miglior Sceneggiatura non originale

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

LA RAGAZZA DI STILLWATER

di Tom McCarthy

con Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin

USA 2021 - 140 min

Bill Baker, operaio petrolifero dell’Oklahoma, arriva a Marsiglia per stare vicino alla figlia Allison, da cinque anni in carcere dopo la condanna per omicidio che dice di non avere commesso. L’uomo dovrà affrontare un sistema legale sconosciuto, molte barriere culturali e linguistiche, ma soprattutto personali, per tentare di scagionare il sangue del suo sangue. Una storia di liberazione che si mischia alla vergogna e alla colpa e che ci indica la nostra necessità di essere amati e desiderati.

Festival di Cannes 2021 - Fuori Concorso

GUERRA E COMMEDIA

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

QUO VADIS, AIDA?

di Jasmila Zbanic

con Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh,

Raymond Thiry

Bosnia-Erzegovina, Austria, Romania,

Olanda 2020 - 101 min

In Bosnia, nel 1995, Aida è una traduttrice. Lavora per conto delle Nazioni Unite e vive nella cittadina di Srebrenica insieme al marito e i figli. Quando l’esercito serbo invade la città, la donna, la sua famiglia e centinaia di cittadini bosniaci si vedono costretti a rifugiarsi nel campo ONU. La donna si mette in moto per evitare un massacro certo, interpretando alcune importanti informazioni ricevute dalle Nazioni Unite. Un dramma incalzante che ci racconta una guerra che sembra lontana, ma le cui ferite sono ancora vive.

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

di Venezia 2020 - Concorso

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

REGINE DEL CAMPO

(LES FOOTEUSES)

di Mohamed Hamidi (v.o.s.)

con Sabrina Ouazani, Céline Sallette, Kad Merad

Francia 2019 - 95 min

La squadra di calcio di Courrières, piccolo centro della Francia settentrionale, è l’orgoglio della città. Dopo una rissa nell’ultima partita, tutti i giocatori sono stati sospesi. Per salvare il club da retrocessione, l’allenatore Marco ha una sola possibilità: quella di creare una squadra di calcio tutta al femminile. Una commedia incentrata sugli equivoci e sul lato divertente dei paradossi che si generano a partire da una situazione inattesa.

AFFETTO E AMORE

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

OMAGGIO A BELMONDO NUOVO RESTAURO 4K

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO

di Jean-Luc Godard (v.o.s.)

con Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg

Francia 1960 - 89 min

Michel, giovane dal passato burrascoso, ruba un’automobile. Dopo essersi rivolto ad amici per ottenere del denaro, va in cerca di Patricia, giovane americana, per la quale sente un sincero affetto. La polizia cerca di catturarlo e Patricia si rende conto di non essere innamorata di Michel. Film-manifesto della Nouvelle Vague modernissimo, anche grazie ad una delle coppie più iconiche, ribelli e sexy che si siano viste sul grande schermo: Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo.

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021

ORE 16 / 18.45 / 21.30

SUPERNOVA

di Harry Macqueen

con Colin Firth, Stanley Tucci

Gran Bretagna 2020 - 93 min

Dopo aver scoperto di essere affetto da una precoce demenza senile, Tusker decide di prendersi una vacanza dalla realtà, insieme al suo compagno di vita, Sam. Si trovano a bordo di un camper con l’obiettivo di rivisitare luoghi e persone importanti del loro passato comune. Entrambi dovranno venire a patti con il modo individuale di affrontare la malattia e con l’imminente trasformazione del loro rapporto. Un road-movie capace di raccontare la profonda devozione di due esseri umani.

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torin