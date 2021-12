PCP a Morgex per spiegare le politiche sociali

Il Tavolo di coordinamento di PCP organizza una seconda serata di approfondimento a Morgex per esporre le tematiche relative alla sanità e alle politiche sociali nella nostra regione.

In particolare l'attenzione è posta al Piano regionale per la salute e il benessere sociale, documento che intende delineare la programmazione 2022-2025 e che avrà pesanti ricadute sul territorio.

La situazione della sanità e delle politiche sociali a seguito della pandemia avrebbe bisogno di risposte strutturali e concrete. Pertanto il piano avrebbe necessitato di un approccio trasversale con al centro la persona e i suoi bisogni, un'attenzione alle risorse umane e una visione dell'ospedale come parte di un territorio, che non prende in carico solo le prestazioni o le procedure, ma considera i pazienti in arrivo dal territorio e che lì fanno ritorno (sia al loro domicilio, sia nelle strutture residenziali); un ospedale che lavora con i medici di famiglia e gli operatori sul territorio.

PCP è impegnato per esplicitare proposte concrete e costruttive. Le consigliere ed i rappresentanti di PCP saranno disponibili a rispondere anche a domande su altri argomenti e sulla situazione politica regionale.