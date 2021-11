UBALDA E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Codice Fiscale: 97441440159

HAIDI è una creatura meravigliosa, entrata in un canile del viterbese da cucciola

Ha speso 10 anni della sua vita sul cemento in una gabbia, è arrivato per lei il momento del riscatto!

Haidi è dolce e affettuosa, va d’accordo con maschi e femmine.

Adora saltellare nel verde e sdraiarsi al sole, tutte cose di cui è stata privata per troppo tempo. Haidi si trova in provincia di Viterbo e si affida previo iter adottivo in tutto il centro-nord. Ha bisogno di TANTISSIME CONDIVISIONI!! Francesca 3342914009