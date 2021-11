LE CHÂTEAU D'AYMAVILLES DÉVOILE SON TRÉSOR POUR NOËL

Il combinera les aspects architecturaux avec ceux muséographiques. Du mercredi 22 décembre au dimanche 9 janvier 2022, puis définitivement à partir d'avril de l'année prochaine, le château d'Aymavilles ouvre pour la première fois au public. "C'est une opportunité que nous attendions depuis de nombreuses années- explique l'assesseur pour le Patrimoine Culturel et le Tourisme de la Région Vallée d'Aoste, Jean-Pierre Guichardaz-. L'administration régionale est propriétaire de ce château depuis les années 70: ça fait 50 ans qu'on attend ce moment".

Guichardaz considère le château d'Aymavilles comme "un nouveau morceau du produit Vallée d'Aoste" qui peut offrir tourisme et culture "grâce à l'engagement des communautés locales, comme celle d'Aymavilles". Le syndic de la Commune d'Aymavilles, Loredana Petey, définit l'ouverture extraordinaire comme "un cadeau de Noël à la communauté d'Aymavilles qui attend l'ouverture de son château depuis des années. Je voudrais résumer la journée d'aujourd'hui par un seul mot: merci" .

Viviana Vallet, directrice du département du Patrimoine historique-artistique et de la Gestion des sites culturels, soutient qu'"un château comme celui que vous allez admirer n'ouvre pas tous les jours". Vallet résume le processus de restauration: le travail de consolidation structurelle a commencé en 2004.

"Le chantier des interventions architecturales a commencé en 2013 et a duré cinq ans. En 2019, l'installation a commencé, qui s'est terminée cette année, en passant par la pandémie. C'est un musée à double âme: le château comme maison, le parcours du musée avec 18 salles d'exposition sur 4 niveaux". Parmi les éléments architecturaux, la surintendante du Patrimoine et des Activités Culturelles, Cristina De la Pierre, a rappelé "la menuiserie en bois qui supporte la toiture, presque entièrement d'origine de la seconde moitié du XVe siècle". Le travail pour l'ouverture a commencé de l'extérieur. "Nous étions aussi inquiets, car quand on voit un château en bon état à l'extérieur, on pense qu'il est aussi en bon état à l'intérieur. Mais ce n'était pas comme ça."