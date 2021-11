Emilie Ronc e Sofia Gregorini di Area Danza Aosta protagoniste a 'Libera la tua Espressione'

Prime esibizioni e primi importanti successi per le due giovani allieve di 13 e 15 anni Emilie Ronc e Sofia Gregorini dell’ Asd Area Danza Aosta, impegnate domenica 28 novembre sul palco del concorso nazionale di danza 'Libera la tua Espressione' che si è tenuto all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo, in provincia di Milano.

Ala sesta edizione dell'iniziativa, le giovani ballerine con le coreografie di Marinella Gloriati hanno ottenuto numerosi premi da parte della giuria composta da Marianna Suriano, Emanuela Tagliavia, Francesco Gammino, Valeriano Longoni e Alessio Cattaneo.

Ad inaugurare il medagliere aostano è stata Emilie Ronc che, nella categoria children contemporaneo, ha ottenuto il primo premio con la coreografia “Souvenir”. Successivamente è salita sul palco Sofia Gregorini a cui è stato assegnato il secondo premio nella categoria contemporaneo junior con la coreografia “Heaven’s Gates”.

A concludere le premiazioni Emilie Ronc ha ricevuto il riconoscimento più ambito, il Premio Assoluto per la danza contemporanea.

"Questi risultati - sottolinea Marinella Gloriati - rappresentano i primi coronamenti di questo anno accademico per queste giovani danzatrici ed, al tempo stesso, sono di ottimo auspicio per le nostre prossime partecipazioni a concorsi di livello nazionale ed internazionale, confermando l’ indirizzo che caratterizza l’Asd Area Danza Aosta essere una scuola di formazione che nel corso degli anni ha saputo accompagnare i propri allievi ad ottenere risultati significativi in molti concorsi".