Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero questa mattina, a Valtournenche per valanga. Ancora in fase di definizione la dinamica del distacco che ha coinvolto una persona.

Si tratta di un uomo, portato in Pronto soccorso in condizioni critiche. Sono in corso le operazioni di sopralluogo per verificare che non ci siano altre persone coinvolte, con unità cinofile e personale via terra. Impossibile il sorvolo in elicottero causa vento molto forte.