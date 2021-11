Giroparchi Nature Trail finalista del prestigioso premio internazionale “UIAA Mountain Protection Award”

Giroparchi Nature Trail, il trekking per ragazzi di Fondation Grand Paradis, è stato scelto come finalista per il prestigioso premio internazionale “UIAA Mountain Protection Award” 2020-2021 dell’International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA). Progetti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo hanno partecipato alla selezione, rappresentando una molteplicità di iniziative dedicate alla montagna.

Giroparchi Nature Trail nasce nel 2011 da un’intuizione di Fondation Grand Paradis, con il duplice obiettivo di accrescere nelle giovani generazioni la consapevolezza di vivere in un ambiente straordinario come il Parco Nazionale Gran Paradiso e la necessità di preservarlo e, al contempo, di migliorare la lingua Inglese per poter veicolare i valori e le bellezze del territorio anche oltre i confini della Valle d’Aosta.

Il trekking è infatti rivolto a ragazzi e ragazze da 11 a 14 anni, accompagnati da un insegnante e una guida, entrambi madrelingua inglese, che attraverso attività e giochi conducono i ragazzi alla scoperta dello straordinario patrimonio naturalistico del Parco. Ogni anno il trekking si sviluppa su un percorso sempre diverso fra i suggestivi paesaggi delle valli di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche, proponendo un tema che guida le riflessioni del gruppo.

L’ente promotore del concorso, l’International Climbing and Mountaineering Federation è l’organizzazione internazionale, fondata nel 1932, che raggruppa decine di federazioni nazionali di sport di montagna in 66 Paesi del mondo e le rappresenta presso il Comitato Olimpico Internazionale, diventando portavoce di un network di oltre 3 milioni di alpinisti, escursionisti e scalatori.

Il vincitore dell’edizione 2021 dell’“UIAA Mountain Protection Award” sarà l’ottavo beneficiario di questo premio e riceverà un compenso in denaro di 10.000 €.

Il progetto vincitore sarà annunciato online il 3 dicembre durante uno speciale webinar in streaming su Zoom (qui il link per la registrazione all’evento) e sul canale YouTube di UIAA - International Climbing and Mountaineering dalle ore 14.00, al quale parteciperà Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis.