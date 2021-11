Domani lunedì 29 novembre saint Saturnin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 29 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Partecipazione al Ritiro del Clero

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 30 novembre

Cattedrale - ore 8.30

S. Messa per la festa di Sant'Andrea

Patrono della Casa di riposo J.B. Festaz

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 29 novembre saint Saturnin

La Chiesa celebra San Saturnino di Tolosa Vescovo e martire

Molto probabilmente non ebbe alcuna relazione con gli apostoli come viene sostenuto dalla leggenda. Egli, infatti, provenendo dall’Oriente avrebbe raggiunto Tolosa nel 250 quando erano consoli Decio e Grato. Nominato così vescovo di Tolosa si occupò di diffondere il Vangelo di Dio visto che all’epoca in Gallia vi erano poche comunità di cristiani e quelle poche erano mal organizzate. Morì per colpa dei pagani della città poiché lo ritenevano il capo di una pericolosa setta.

Il sole sorge alle ore 7, 45 e tramonta alle ore 16,38