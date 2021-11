Si celebra al Forte di Bard la Giornata internazionale della Montagna

Con diversi eventi in programma, sarà celebrata in Valle d'Aosta e più precisamente al Forte di Bard sabato 11 dicembre la Giornata Internazionale della Montagna. L'appuntamento designato dall’Assemblea generale dell’ONU a partire dal 2003, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza delle montagne per la salute del pianeta e per il benessere delle persone e di mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture di montagna. Il tema suggerito quest’anno dalla FAO è il turismo sostenibile e vuole mettere in evidenza le potenzialità del turismo montano sostenibile, nel creare nuovi e ulteriori mezzi di sussistenza.

Da molti anni, la Valle partecipa alle celebrazioni attraverso l’organizzazione di eventi con l’obiettivo principale di sensibilizzare i cittadini valdostani sulla centralità che riveste il tema della montanità in ogni settore tra cui quelli economico, sociale e culturale.

Un primo appuntamento è previsto al Forte di Bard per la giornata inaugurale dell' 11 dicembre e sarà focalizzato sul tema dei “Ghiacciai Valdostani”, organizzato da Associazione Forte di Bard,dalla Regione e da Fondazione Montagna sicura<s>.</s>

Lunedì 13 dicembre, l'asessore regionale all’Istruzione, Luciano Caveri, modererà la tavola rotonda 'Le montagne e lo sviluppo sostenibile' per un confronto sulle prospettive di crescita sostenibile dei territori montani e per un’analisi dell’evoluzione dei diversi settori coinvolti.

L’Assessore Caveri dialogherà dalle 10 alle 12 con ospiti che vivono ogni giorno la montagna da punti di vista diversi e qualificati, in quanto rappresentanti dei diversi attori che contribuiscono allo sviluppo dei territori montani.

Saranno, infatti, Valeria Ghezzi, Presidente dell’Associazione nazionale Esercenti funiviari, Luisa Vuillermoz (foto a lato), direttrice di Fondation Grand Paradis, Fabrice Pannekoucke, Conseiller délégué aux espaces valléens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Mariano Allocco, intellettuale occitano, Piero Ballauri allevatore di montagna, Alberto Faustini, Direttore dei quotidiani Alto Adige e L’Adige di Trento, e Don Paolo Papone, gli ospiti chiamati a dialogare e a proporre il loro personale contributo sul tema. L’incontro sarà introdotto da un breve videomessaggio del Presidente del Comitato europeo delle regioni, Apostolos Tzitzikostas.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione ai seguenti recapiti: prenotazioni@<wbr></wbr>fortedibard.it – tel. 0125 833818.