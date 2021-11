Nuovi cambiamenti in Diocesi

Cari fratelli e sorelle,

comunico alcuni cambiamenti che toccano la vita della nostra Diocesi.

Accogliendo le dimissioni di Fra Filippo Maria Pattarini f.f.b. che ha servito per due anni la Parrocchia di Chamois, quest'ultima è divenuta vacante. Per questo il 9 novembre ho nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Pantaleone in Chamois don Gilbert Ngendaguriyo, sacerdote della diocesi di Bururi in Burundi che presta il suo servizio in mezzo a noi dal 2018. Inizierà il ministero a Chamois sabato 27 novembre alle ore 18.00, dove lo accompagnerò e presiederò la Santa Messa. Saranno con me anche don Andrea Marcoz, Vicario della quarta zona pastorale, alla quale appartiene la Parrocchia, e don Tomasz Blasinski, Parroco di Antey, La Magdeleine e Torgnon, al quale affido la Rappresentanza legale della Parrocchia di Chamois, dal momento che don Gilbert Ngendaguriyo non può assumerla non essendo cittadino italiano. Don Gilbert continuerà a risiedere presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Saint-Vincent dove svolge il ministero di Cappellano e presterà anche aiuto al Parroco di Saint-Vincent.

Il 30 novembre, come indicato dall'Ispettore salesiano, concluderà il suo ministero di Vicario parrocchiale di Châtillon e di Pontey don Pravin Joseph s.d.b. che, dal 1° dicembre sarà sostituito nel medesimo ufficio da don Alessandro Federici s.d.b.

Sempre dal prossimo 1° dicembre don Matteo Mura s.d.b. è nominato Vicario parrocchiale di Sarre e Chesallet, ministero che affiancherà al servizio per l'Ispettoria salesiana di Piemonte e Valle d'Aosta e all'impegno pastorale che già svolge nella nostra diocesi accompagnando assieme ad alcune famiglie giovani in situazione di difficoltà.

Lo scorso 6 novembre ho accolto le dimissioni del Can. Adolfo Bois da Assistente Ecclesiastico della sottosezione di Aosta dell'U.N.I.T.A.L.S.I. e, il 9 novembre, ho nominato allo stesso ufficio per un triennio padre Marino Colombo c.r.s., Parroco di Entrèves.

Raccomando ancora a tutti la preghiera fiduciosa e perseverante per le vocazioni sacerdotali.