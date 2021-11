ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AVENT, TEMPS D'ESPÉRANCE, DE JOIE ET DE VIGILANCE

Frères et soeurs, aimés de Dieu, la spiritualité de l'avent est l'attente du Seigneur. Les lectures de ce premier dimanche de l'avent, année C, sont riches de promesses (1ère lecture), nous indiquent comment attendre le Seigneur (2ème lecture) et nous invitent à la vigilance (Évangile).

1. Vivre l'avent dans l'espérance

Le terme avent selon son étymologie "adventus" signifie attente de ce qui est en train d'arriver. En allemand, l'avent "Aufkommen" implique un mouvement, un cheminement, une aspiration de l'âme vers le meilleur. L'avent dans ce sens est une attente dans l'action, une espérance dans la joie, mêlée avec une préoccupation. L'avent devient une philosophie du sens de la vie, car l'homme est attente, aspiration, ouverture.

Nous pouvons alors distinguer deux formes d'avent: l'aspect profane et religieux. Le premier avent est une philosophie de l'histoire idéaliste, matérialiste et pragmatique, qui est l'attente d'une société nouvelle de justice, de paix, du progrès économique, de la paix planétaire par le soin écologique, l'attente de la fin de pandémie du Covid-19.

Il s'agit d'un avent rêvé, d'une utopie des cieux nouveaux et de la terre nouvelle ici-bas.

L'avent chrétien par contre est Christocentrique. La première lecture du livre de Jérémie annonce la bonne nouvelle de la libération des exilés et le retour vers leur patrie. Le prophète annonce l'oeuvre de Dieu dans l'avenir en ces paroles pleines d'espérance:"Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Judas". Jésus, le nouveau David réalisera cette promesse, non seulement pour ce peuple situé géographiquement, mais pour l'humanité entière.

2. Vivre l'avent dans la joie.

Saint Paul dans sa première lettre aux thessaloniciens donne des indications pour attendre le retour du Seigneur. Il dit:"Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous, comme nous-mêmes envers vous". Le retour du Christ doit être la cause notre joie, car le Seigneur vient nous sauver.

La joie est une caractéristique chrétienne.

Nous sommes appelés à rayonner de joie dans les ténèbres du monde, car selon saint Paul, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va bientôt se révéler. Nietzsche dans son ironie considère les chrétiens tristes comme des fossoyeurs qui reviennent du cimétière après avoir enterré Dieu. La formule de la salutation chrétienne devrait être:"paix et joie dans le Seigneur ".

3. Vivre l'avent dans la vigilance.

Jésus annonce un un'événement historique, tragique, dans un langage codé. Il s'agit de la destruction de Jérusalem par Titus, fils de l'empereur Vespesiano en 70. La destruction de cette cité est une blessure incurable pour le peuple juif, car Jérusalem est une cité où sont concentrées l'histoire d'Israël, son élection, son espérance, sa culture, ses valeurs, son identité civile comme peuple et sa philosophie de la vie.

Qu'est ce que Jésus veut nous dire par ce langage terrifiant? Jésus fait une allerte, un cri d'allarme pour nous inviter à la vigilance. La vigilance embrasse toutes les dimensions de la vie individuelle, sociale, économique, politique et théologique.

Sur le plan personnel, chacun est appelé à veiller sur soi en renonçant aux vices et aux péchés. La vigilance sociale est la lutte contre le mal collectif, structurel qui pollue un peuple comme le racisme, l'éthnisme, le tribalisme et la follie de grandeur.

Sur le plan administratif, il s'agit de veiller sur la bonne gestion du patrimoine commun à travers la lutte contre la corruption dans toutes ses multiples formes. Quant à la vigilance politique, elle implique le respect des principes de bonne gouvernance démocratique en vue de promouvoir la justice, le dévéloppement pour tous, qui sont les nouveaux noms de la paix.

Enfin, la vigilance théologique est l'attente de la venue du Seigneur à la fin des temps dans la foi, l'espérance et la charité. L'évangéliste Luc nous donne la clef de lecture de l'histoire universelle. En effet, Jésus ne nous demande pas de fuir ce monde. Il nous recommande de veiller, de nous redresser et de relever la tête, en luttant contre la torpeur, la tiédeur, la superficialité, l'hypocrisie et l'indifférence dans l'attente imminent de son retour.

4. Prière dans l'attente du Seigneur.

Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette année liturgique nouvelle. Accompagne-nous dans notre itinéraire vers la fête de l'incarnation de ton Fils bien aimé. Libère-nous des pièges du Malin. Que ton Esprit Saint nous illumine pour que nous soyons des témoins de la vérité, de la joie et de l'amour dans notre monde plein de contradictions et de confusions. Que ce temps présent soit vécu dans l'anticipation du bonheur sans fin dans ton Royaume. Viens Seigneur Jésus, Maranatha! Amen.





Bon dimanche de l'avent frères et soeurs

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera