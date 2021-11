XTREMES NORTH Groenlandia – Isola di Baffin SOUTH Patagonia

When men and mountains meet, great things happen.

Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.

(William Blake)

Oltre 60 fotografie arricchite da didascalie esplicative raccontano i viaggi e gli esploit alpinistici di Matteo della Bordella e della sua compagna Arianna Colliard.

Matteo Della Bordella

www.matteodellabordella.it

Matteo Della Bordella è uno dei più forti e preparati alpinisti della nuova generazione. Ha aperto vie nuove su alcune tra le pareti più difficili e remote del pianeta: dalla Patagonia alla Groenlandia, dall’India e dal Pakistan alle nostre Alpi. È amante di un alpinismo essenziale e leggero, che permette all’alpinista un confronto ad armi pari con la montagna. Il rispetto verso la montagna e l’innata creatività, sono gli elementi che contraddistinguono le sue avventure verticali in giro per il mondo.

Arianna Colliard

Arianna Colliard, antropologa e video maker di formazione, viaggiatrice e scalatrice per passione, ha lavorato come guida di viaggi e trekking nelle montagne dell’India, del Marocco e della Turchia, e ha accompagnato tours in diversi paesi del Nord Europa.

Nel 2013 in Patagonia conosce Matteo, con il quale ha l’opportunità di condividere le sue passioni, seguendolo in alcune spedizioni alpinistiche e supportandolo nella realizzazione di materiale video e fotografico.

La mostra, curata da Arianna Colliard, è allestita nello spazio polifunzionale del nuovissimo Grand Hotel Cervino a Breuil Cervinia in località Avuil www.ghcervino.it e può essere visitata esibendo il Green Pass, con accesso gratuito, per l’intera stagione invernale, con termina a Pasqua 2021.