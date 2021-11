MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 12° tappa (Arpuilles - Vetan

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo - 12° tappa (Arpuilles - Vetan)

Tappa che ci permette durante tutto il percorso di ammirare la città di Aosta dall'alto.

Il percorso, dopo essere sceso nella parte alta di Sarre, risale sino al bellissimo altopiano di Vétan.

Durante la salita si possono vedere dall'alto diversi castelli e i vigneti della zona.

Attualmente esiste una piccola variante.

Se si ritiene di effettuare una tappa a Vétan assolutamente da non perdere la salita al Rifugio Fallère con un percorso in cui è possibile vedere centinaia di sculture di Siro Vierin.

il link su montagnavda

https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/rifugio-fallere/29

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 1.081 m

Dislivello negativo: 603 m

Lunghezza: 14.000 m

Tempo di percorrenza: 5h 10'