Al via le domande per i contributi all’apicoltura

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi - previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 campagna 2021-2022 - per azioni volte a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

Possono beneficiare delle agevolazioni singoli apicoltori o imprese che siano in regola con gli obblighi di registrazione degli alveari nella Banca Dati Nazionale Apicoltura (BDN API), associazioni, unioni di produttori e consorzi del settore apistico, enti e centri di ricerca, pubblici o privati.

I beneficiari devono essere in possesso di partita IVA, aver costituito e validato presso un CAA-Centro Assistenza Agricolo il proprio fascicolo aziendale, essere iscritti nel registro delle imprese e avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Non possono beneficiare dell’aiuto gli apicoltori registrati con attività “produzione per autoconsumo” e quelli che possiedono meno di 11 alveari.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013, il bando e una guida su come scaricare la domanda di aiuto dal portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sono reperibili sul sito della Regione, nella sezione Agricoltura (al seguente link

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/per_gli_<wbr></wbr>agricoltori/apicoltura/<wbr></wbr>regolamento/default_i.asp

I contributi sono previsti per le misure indicate dal Regolamento secondo l’ordine di priorità descritto nel bando.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di giovedì 23 dicembre 2021. Possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it oppure consegnate all’Ufficio agricoltura biologica o allo Sportello Unico dell’Assessorato a Saint-Christophe (orario: martedì e giovedì dalle ore 9 alle 14, negli altri giorni su appuntamento chiamando i numeri 0165/275267 - Sportello Unico - o 0165/275202 - Ufficio agricoltura biologica).

Le domande devono contenere i preventivi di spesa, la stampa dell’ultimo censimento registrato nella BDN API e copia della carta d’identità del richiedente.

Dopo aver preso visione del bando, per informazioni sulla compilazione della domanda di aiuto, gli interessati possono contattare l’Ufficio apicoltura (0165/275298) o l’Ufficio agricoltura biologica (0165/275202).

L’Assessorato ricorda inoltre agli apicoltori l’obbligo di aggiornare il Censimento annuale dei propri alveari nella Banca Dati Nazionale Apicoltura entro venerdì 31 dicembre 2021.