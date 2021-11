Lavare i piatti: meglio a mano o in lavastoviglie?

L'eterna diatriba tra chi lava i piatti a mano e chi preferisce la lavastoviglie non ha mai fine. La lotta tra queste due correnti di pensiero è alimentata da un concetto fondamentale: il consumo energetico. Il sentire comune voleva che la lavastoviglie fosse un elettrodomestico dai consumi elevati, quindi doveva essere utilizzato solo ed esclusivamente nelle rare occasioni in cui si accumulavano molti piatti da lavare.

Qualsiasi nonna oggigiorno vi direbbe che il modo corretto per lavare i piatti è esclusivamente a mano, non solo perché si riesce a rimuovere meglio tutto lo sporco ma anche perché si consuma meno acqua. Ma questa affermazione ha qualche riscontro scientifico o si tratta di deduzioni empiriche? È proprio ciò che nel nostro articolo vogliamo scoprire.

Storia della lavastoviglie

La lavastoviglie nasce nel diciannovesimo secolo, precisamente nel 1887, come invenzione di Josephine Cochrane . L'inventrice dichiarò di aver messo a punto questo sistema di lavaggio automatico per evitare che le sue porcellane venissero scheggiate durante il lavaggio a mano. La sua creazione fu presentata anche alla Fiera Colombiana di Chicago qualche anno successivo ma è al 1924 che risale la prima vera lavastoviglie, opera di William Howard Livens. La tecnologia desta sempre sospetto, quindi come è facile immaginare questo elettrodomestico non riuscì a imporsi sul mercato se non verso la metà degli anni '50, durante il boom economico post-bellico, divenendo molto comune nelle case americane ed europee solo dagli anni '70.

Consumo energetico

Sfatiamo dunque il mito legato alla lavastoviglie: se escludiamo i vecchi modelli di metà '900, ormai qualsiasi dispositivo venduto online o in negozi dedicati consuma meno acqua rispetto al lavaggio a mano, con buona pace delle teorie portate avanti dalla maggior parte delle nonne. Secondo uno studio del 2003, lavare a mano un pieno carico di lavastoviglie può consumare tra i 20 e i 300 litri d'acqua, fino a un massimo di 8 kWh di energia. Il paragone con la lavastoviglie è impietoso, questa infatti per lo stesso carico ha consumato una quantità d'acqua che va da 15 a 22 litri e 1/2 kWh. Se avete a cuore l'ambiente e volete ridurre al minimo gli sprechi in casa, non potete sottovalutare l'efficienza della lavastoviglie.

Alcuni termini chiave, però, vanno presi in considerazione. Lo studio parla infatti di lavastoviglie a pieno carico, questo significa che l'elettrodomestico per essere davvero efficiente deve essere completamente riempito prima di avviare il processo di pulizia. Il buon vecchio olio di gomito è ancora la soluzione migliore quando si hanno uno o due piatti da lavare al volo, meglio ancora evitando che l'acqua scorra dal rubinetto senza interruzione.

Lo studio, infatti, sottolinea come il lavaggio a mano sia effettuato senza chiudere mai l'acqua, questo potrebbe dunque aumentare la quantità consumata durante l'operazione. Se preferite ancora lavare i piatti a mano vi consigliamo di chiudere l'acqua quando non ne avete direttamente bisogno, magari mentre insaponate le stoviglie, prima di effettuare il risciacquo.

Igiene

Pulire bene i piatti non significa strofinarli meglio con la spugna e vederli scintillanti, ma si tratta di eliminare eventuali batteri e microorganismi che potrebbero restare sulle superfici. Una stoviglia che si possa definire "pulita" è innanzitutto disinfettata e il calore è in grado di uccidere la maggior parte di questi batteri. Lavando i piatti a mano, però, è difficile tollerare temperature molto elevate, anche con dei guanti, dettaglio di cui non dovete preoccuparvi inserendo le stoviglie nell'apposito elettrodomestico, dove il processo di sanificazione avviene senza alcun tipo di problema.

Scegliere la lavastoviglie, quindi, non è solo una questione di risparmio energetico, ma anche e soprattutto di maggiore igiene.

Come scegliere la lavastoviglie adatta

Per acquistare il prodotto che fa al caso vostro, bisogna prendere in considerazione alcuni fattori essenziali. Innanzitutto, la tipologia di elettrodomestico, che può essere a installazione libera o a incasso. La prima è più comoda da posizionare ovunque desideriate mentre la seconda necessita spesso di un copri pannello e di un luogo in cui essere incassata.

Dopo aver considerato la tipologia, vi serve capire la capienza, espressa in coperti. Quelle per single o coppie senza figli, sono generalmente prodotti da 6 coperti, contenute non solo nelle dimensioni ma anche per quanto riguarda il costo. Chi ha una famiglia numerosa, invece, dovrebbe optare per quelle da 15 o più coperti.

Se siete interessati all'acquisto di una nuova lavastoviglie da incasso, ecco alcune delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato.

Speriamo che il nostro articolo abbia chiarito tutti i vostri dubbi in merito alla diatriba tra il lavaggio a mano e quello in lavastoviglie, mettendo fine a ogni bislacca diceria in merito.