Roberto Moranduzzo, giornalista professionista, è il nuovo presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta per il triennio 2021-2024. Succede a Tiziano Trevisan. Lo ha eletto ieri, mercoledì 24 novembre 2021, il Consiglio rinnovato recentemente.

Vicepresidente è stato confermato Bruno Fracasso, pubblicista, mentre i giornalisti professionisti David Di Luca e Cristina Porta sono stati nominati rispettivamente segretario e tesoriere. Del Direttivo fanno parte anche i giornalisti professionisti Silvia Carrel, Thierry Pronesti e Sophie Tavernese e i pubblicisti Andrea Chiericato e Pier Paolo Civelli.

«Nel ringraziare il Consiglio uscente per il lavoro svolto e i neo colleghi per la fiducia - dice il presidente Moranduzzo -, sono convinto che potremo fare un lavoro di squadra attraverso un continuo confronto di idee. Sono tanti i temi da affrontare, a partire dall'urgenza della riforma dell'Ordine e delle norme che regolano l'accesso alla professione e il sistema elettorale, in un momento particolarmente delicato e difficile per la nostra professione.

Sarà importante instaurare un dialogo produttivo con le istituzioni e i vari organismi presenti e operanti sul territorio, collaborando con le scuole, università, enti locali, associazioni culturali e sociali. Ma, soprattutto, sarà importante essere un punto di riferimento per i colleghi giornalisti, lavorando insieme agli altri organismi di categoria, puntando sempre più su formazione e aggiornamento.»