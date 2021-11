Al via l’iter per la riqualificazione della stazione ferroviaria Aosta

L’odierna sottoscrizione permetterà di avviare, in maniera coordinata, il riordino funzionale dello storico complesso immobiliare che fa perno sulla stazione ferroviaria nonché la sistemazione delle aree esterne alla stazione, attraverso un concorso di apporti di competenza sia dell’Ente comunale che di RFI.

C'è da augurarsi che vengano abbattute anche le barriere architettoniche. Ancora oggi difficile, per i disabili, utilizzare il sottopasso e raggiungere i binari per salire sui convogli.

In particolare, il Protocollo si pone l’obiettivo di definire gli impegni e gli obblighi tra le parti finalizzati ad individuare il programma complessivo degli interventi da attuare per riqualificare la stazione ferroviaria e il suo ambito di inserimento, e per garantirne il pieno sviluppo della stazione come nodo trasportistico integrato nel sistema di mobilità territoriale e come polo di servizi per la città.

Per ottenere tali risultati è stato condiviso un approccio progettuale concertato che garantisce in forma integrata la realizzazione dei seguenti interventi:

realizzazione degli interventi funzionali a migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza per gli utenti del servizio ferroviario, anche per le persone a ridotta mobilità;

realizzazione del prolungamento del sottopasso ferroviario per collegarloal manufatto esistenteche sottoattraversavia Carrel,realizzato dall’Amministrazione comunale, al fine di garantireuna connessione diretta ein sicurezza con il parcheggio di interscambio a servizio della stazione;

sistemazione del piazzale antistante la stazione, tramite la ridistribuzione logica degli spazi e dei flussi veicolari e pedonali, la riqualificazione delle aree verdi e la ricomposizione di percorsi e aree dedicate alla pedonalità;

miglioramento del livello di connettività della stazionecon la città, tramite la realizzazione degli interventi compresi nel progetto “Aosta in bicicletta”, edin particolare la realizzazione di un “hub” per biciclette all’internodel parcheggio pluripiano “De laVille”.

La realizzazione delle operedi competenzadel Comune di Aosta troverà copertura nel cosiddetto “Bando Periferie”,che finanzierà gli interventi sulla sede stradale e sulla piazza della stazione,per razionalizzare la circolazioneveicolaree migliorarel’utilizzo e la qualità architettonica dello spazio pubblico, conaccorgimenti tecnici ed estetici sulle componenti e sulle attrezzature e gli arrediimpiegati.

L’intervento di riqualificazione funzionale della stazione di Aosta si inserisce in unPiano che RFI ha avviato sull’intera rete nazionale, per la modernizzazione di 620 stazioni, individuate come quelle a maggiore rilevanza trasportistica, e chenell’arco di 10 annivedrà un investimento complessivo di circa 7miliardi di euro. Alcune opere funzionali all’adeguamento infrastrutturale della stazione sono giàin corsodi realizzazione e ulteriori sono programmatenel corso del 2022.

La collaborazione tra Comune e RFI sancita dalla sottoscrizione del Protocollo completa il quadro degli interventigià avviati, consentendo alla stazione di essere potenziata nel livello di connettività e interscambio con le reti di mobilità locale, nell’offerta di servizi e nella vivibilità e qualità degli spazi urbani, mettendo a sistema anche i fondi di cui l’Amministrazione Comunale è risultata beneficiariacon il Bando delle Periferie.

Dichiara l’assessore alla Pianificazione territoriale, Loris Sartore: «La proficua ripresa delle interlocuzioni con RFI, avvenuta nei mesi scorsi anche grazie all'interessamento dell'Assessorato regionale all’ambiente trasporti e mobilità sostenibile, ci consente di guardare con ottimismo alla prossima realizzazione degli interventi che renderanno l'area della stazione ferroviaria e dell'autostazione un polo intermodale maggiormente fruibile e più accessibile da parte degli utenti e di avere una piazza riqualificataquale degno accesso alla città».