Oltre 1500 milioni il bilancio 2022 della Regione

Nel corso della seduta di oggi, lunedì 22 novembre, la Giunta regionale ha approvato la proposta, da presentare al Consiglio regionale, per l’approvazione in legge concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024) e le modificazioni di leggi regionali e la proposta del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024, unitamente alla Programmazione regionale dei lavori pubblici relativa al medesimo triennio.

Il documento finanziario pareggia in 1.542 milioni per l’anno 2022, 1.516 milioni per l’anno 2023 e 1.460 milioni per l’anno 2024.

La previsione di spesa corrente netta iscritta al titolo 1 (al netto del contributo regionale al risanamento della finanza pubblica) cresce a poco meno 1.100 milioni di euro. La priorità nella predisposizione del bilancio è stata orientata alle spese in ambito sanitario e sociale.

La spesa di investimento cresce a 226 milioni di euro nell’anno 2022, ma non sono ancora iscritte le risorse finanziarie derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.