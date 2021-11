Maggioranza Lavevaz siglia intesa per rilancio

L'Union Valdôtaine, l'Alliance Valdôtaine, il Partito democratico, la Stella Alpina, VdA Unie ed Evolvendo - l'associazione politica il cui referente è Bruno Milanesio e che in Consiglio Valle esprime nel gruppo misto Claudio Restano - hanno firmato questo pomeriggio un documento che chiude la prima fase di "tagliando" della maggioranza regionale a 19 e che promette di darsi "un orizzonte politico solido e di legislatura".

Per le forze politiche che sostengono la maggioranza del presidente Erik Lavevaz è un punto di partenza di un "rilancio politico" per "consentire di proseguire e rafforzare la positiva collaborazione oggi presente in alcune realtà comunali e in Regione per consolidarsi in futuro a difesa della nostra autonomia speciale".



Il documento è firmato da Cristina Machet (Uv), Carlo Marzi (Sa), Corrado Jordan (VdAU), Albert Chatrian (Av), Umberto D'Ottavio (Pd) e Milanesio (Evolvendo). Premette che "la difficoltà della maggioranza regionale che si è formata" dopo le Regionali dell'ottobre 2020 "non deve portare all'interruzione di questa esperienza di governo" che "deve proseguire la sua azione riformatrice". Servirà però "un nuovo accordo politico-amministrativo" con "una revisione del programma di governo" riprendendone le linee generali e rilanciandolo. Chiusa con l'approvazione del bilancio regionale in giunta, questa mattina, la verifica di maggioranza vedrà un confronto sui temi del programma, per arrivare al termine alla nomina del nuovo assessore all'Ambiente e ai Trasporti.