Avis de concours pour l’attribution d’allocations d’études et de contributions aux frais de logement

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe que, en application de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 portant interventions en matière de droit aux études universitaires, un concours est ouvert, au titre de l’année académique 2021/2022, pour l’attribution d’allocations d’études et de contributions aux frais de logement aux étudiants inscrits aux cours de l’Université de la Vallée Aoste ou de haute formation artistique et musicale de l’Institut supérieur d’études musicales de la Vallée d’Aoste.

Les avis de concours et les formulaires sont disponibles sur le site www.regione.vda.it – canali tematici - istruzione – diritto allo studio universitario – borse di studio – a.a. 2021/2022 – Bandi di concorso/Domande on line/Iscritti in Valle.

Les demandes doivent être présentées, sous peine d’exclusion, au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour tout renseignement, les intéressés peuvent s’adresser au Bureau compétent des bourses d’études des Politiques de l’Éducation de l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale (tél. 0165/275856 - 275857 - 275858).