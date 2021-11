Da Neapolis ad Aosta la tendenza veste tutti con qualità e prezzi accessibili

Tanti e tutti all'insegna del miglior rapporto qualità-prezzo, i capi di abbigliamento della nuova stagione invernale che fanno bella mostra da Neapolis in via Gramsci 13 ad Aosta. Linee, collezioni e firme scelti personalmente da Marco, responsabile e 'anima' dello storico negozio di abbigliamento aostano, che segue con grande attenzione e competenza le tendenze di stagione per scegliere i vestiti più alla moda.

“Per quanto riguarda la collezione autunno-inverno – spiega Marco – abbiamo rinnovato praticamente tutte le proposte su vestiti, cappotti, jeans, maglie, piumini, cappelli, sciarpe, scarpe. Neapolis offre anche una quantità sempre maggiore di oggetti e accessori, la maggior parte dei quali provengono da aziende specializzate in complementi di abbigliamento di alto livello. Seguo personalmente la scelta della merce e gli aggiornamenti di magazzino, in modo tale da poter essere di aiuto alla clientela nell'individuare il capo più adatto in base alle diverse richieste”.

Senz'altro, l’arma vincente di Neapolis è la linea di abbigliamento di grande qualità a prezzi altamente concorrenziali. Capi alla moda delle aziende di maggior tendenza, prettamente legati all’abbigliamento maschile e adatti a tutte le età.

Fondamentale per Neapolis, sin dall’inizio dell'attività negli anni Ottanta, la vetrina, in costante aggiornamento e con i prezzi esposti e bene in vista.

"Il nostro cliente vuole e 'deve' sapere a chi si sta rivolgendo per i propri acquisti - afferma Marco che delle esposizioni in negozio è ideatore attentissimo ai dettagli - e ritengo che la vetrina sia la 'porta di casa' di qualunque attività commerciale professionale degna di questo nome. Deve essere chiara, esaustiva, completa, pulita, accattivante senza mentire. Chi entra da Neapolis 'sa' perfettamente cosa aspettarsi perchè è la vetrina, ancor prima di me, a raccontarglielo. E questo è un piccolo vanto dal quale, lo confesso, non mi voglio sottrarre".

Avviato oltre quarant'anni fa da Franco Napoli, Neapolis nel tempo è cresciuto e oggi conta ad Aosta anche le vetrine di 'Neapolis Donna' in via Aubert, Neapolis Premium in via De Tillier, Neapolis Store in via Losanna e Neapolis Outlet in via Sant'Anselmo.

"Il successo di un'attività commerciale non si misura in termini di quantità ma di qualità - sostiene Franco Napoli - e questa per me è ed è sempre stata la parola d'ordine e lo sprone che ha mosso i miei passi ogni giorno. Qualità, ovviamente, alla portata di tutti, perchè la nostra realtà, quella aostana e valdostana, è per così dire 'intima', familiare, dove il cliente spesso è anche un amico da consigliare e accogliere nel migliore dei modi. E noi per questo ci siamo, sempre".

Replay, Jack&Jones, Schott, AT.P.CO., Colmar, Blauer Usa, Levi's, Lacoste, R.A.W., Napapjri shoes, North&Sails sono solo alcune delle firme consolidate da Neapolis. "La fidelizzazione della nostra clientela è cresciuta anno dopo anno in un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione - ribadisce Marco - e oggi dando e prendendo peziosi consigli siamo in grado di offrire il meglio della proposta moda di importanti Case internazionali di abbigliamento. Questa è la strada su cui vogliamo continuare e che ci ha reso protagonisti, ad Aosta, del nostro fondamentale settore commerciale".