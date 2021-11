Violazioni al Codice della Strada: 4 denunciati dalla Polizia di Stato

Durante gli ordinari controlli, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha effettuato il controllo dei conducenti di due autovetture in transito nel capoluogo.

Dai successivi accertamenti è emerso che entrambi i conducenti, sottoposti ad etilometro, sono risultati positivi, con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida. A uno di essi è stata sequestrata l’auto che guidava.

Un terzo controllo è stato effettuato all’altezza dello svincolo autostradale di Chatillon, da una pattuglia della Polizia Stradale. Anche in questo caso il conducente di un’autovettura è stato invitato a sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. L’uomo ha però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, proferendo frasi oltraggiose nei confronti degli operatori. Gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e oltraggio a pubblico ufficiale. La patente di guida gli è stata ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.

All’altezza dello svincolo autostradale di Verres, infine, una pattuglia della Polizia Stradale, durante un servizio con attrezzatura speciale denominata “street control” per l’accertamento delle scadenze delle revisioni e delle coperture assicurative, ha rilevato il transito di un’autovettura con copertura assicurativa scaduta. Fermato per il controllo approfondito, il conducente è risultato essere alla guida con patente revocata, già recidivo. Il veicolo, inoltre, era privo di copertura assicurativa. L’uomo è stato denunciato per la recidiva della guida con patente revocata e sanzionato per guida con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.