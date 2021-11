Aosta: Colonnine per ricariche elettriche nelle zone dei mercati

L'obiettivo è ridurre l'inquinamento, sia dell'aria, sia rumoroso. La giunta comunale di Aosta ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per il posizionamento di alcune colonnine di alimentazione elettrica nei mercati cittadini di via Mont Fallère, al quartiere Cogne, e di viale della Pace. L'intervento ha come obiettivo di agevolare l'esercizio delle attività di commercio ambulante, ma "è stato considerato utile anche per eventuali ulteriori manifestazioni che si volessero in futuro organizzare" nelle due aree, spiega il Comune in una nota.



Il posizionamento delle colonnine elettriche porterà ad abbandonare l'utilizzo dei gruppi elettrogeni che gli espositori utilizzano oggi per alimentare frigoriferi e altre attrezzature. Il progetto esecutivo prevede un costo complessivo di poco più di 78.000 euro, Iva inclusa. La giunta ha anche dato mandato di affidare l'esecuzione dei lavori a una ditta specializzata tramite procedura negoziata attraverso l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici costituito alla Stazione unica appaltante della Regione.