Il Poussa Café |

IL POUSSA CAFE @JOVANOTTI@ DISPACCIO DEL 21 NOVEMBRE

Non ha mai smesso di essere un eterno ragazzo e con il nuovo singolo – traino di un album che arriverà a breve – ripesca suoni vintage ma sofisticati, privilegiando il ritmo alla melodia, proprio come tanti anni fa. E a luglio torna il Beach Party in 12 spiagge tra le quali quella di Les Iles di Gressan.

