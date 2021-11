Il Teatro 19 presenta « PICCOLO UOVO»

A partire dai 5 anni Una bambina arrabbiata con la sua famiglia si chiude in camera sua come dentro al guscio di un piccolo uovo. Da lì non vuole uscire e gioca con il suo amico immaginario, gioca con le ombre, gioca a viaggiare alla scoperta di tante famiglie diverse, fino a scoprire qual è quella giusta per lei.

Lo spettacolo con delicatezza racconta di famiglie diverse da quella tradizionale.

Famiglie come quelle di molti dei piccoli spettatori, famiglie allargate, famiglie con un genitore solo, famiglie con figli adottati, ma anche famiglie con due mamme o due papà. Famiglie diverse, ma diversamente felici. Perché la felicità non è a senso unico.

Lo spettacolo prende spunto dall’omonimo libro di Francesca Pardi (edizioni Stampatello), e da “Cucciolo dei miei sogni”(edizioni E/O collana Il Baleno), “E con Tango siamo in tre” (edizioni Junior), “Sotto il temporale. Fiabe-ombrello per famiglie in trasformazione” (edizioni Gruppo Abele).

Con Valeria Battaini Progetto e drammaturgia Francesca Mainetti Suoni e luci Carlo dall’Asta Oggetti scenici Francesco Levi.