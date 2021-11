Stabilmemte preoccupante la situazione dei contaggi covid

Sono 40 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Quattordici i guariti e 201 i casi testati nell'ultima giornata. Gli attuali positivi sono 354, di cui 346 in isolamento domiciliare. Scendono a otto i ricoverati: sette sono nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta e uno in terapia intensiva.

Dal confronto con i dati di un anno fa, il 20 novembre 2020, diffuso dall'ufficio stampa della Regione, emerge che un anno fa i positivi attuali erano 2.080, di cui 148 ricoverati in reparto e 10 in terapia intensiva. I tamponi effettuati erano stati 711 (oggi sono 1.965) con un tasso di positività pari al 21,8 per cento (oggi ridotto al 2%). Allora i vaccinati erano zero, oggi sono 88.899.

TABELLA CONFRONTO 20 NOVEMBRE

LE PROPOSTE DI FEDRIGA PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

In bar, ristoranti e teatri bisognerebbe poter entrare con una sorta di super green pass. Uno strumento diverso quindi da quello attuale che accetta anche chi ha fatto solo il tampone. E' questa la proposta che il governatore Massimiliano Fedriga - di rientro da Roma - si appresta a proporre domani alla Conferenza delle regioni che lui stesso presiede. Fedriga non guarda al modello austriaco (lockdown per non vaccinati), piuttosto propone che non ci sia alcun limite alle attività produttive ma lasciando fuori i no-vax.

CAVERI: PER NO VAX-NO GREEN PASS SERVIVA OBBLIGO VACCINALE

"Chi protesta contro il Green pass e dunque contro il vaccino sbandiera il tema della libertà", ma "di loro non mi occupo più: la questione andava risolta senza spazi di ambiguità con l'obbligo vaccinale. Ma non si è avuto il coraggio di farlo per paura di dispiacere loro, che sono pur sempre elettori. Non condivido ma così è e ora si correggerà il tiro, differenziando nelle misure di contenimento del virus i vaccinati dai non vaccinati". A scriverlo sul suo blog è l'assessore all'Istruzione della Regione Valle d'Aosta Luciano Caveri. Proprio in tema di libertà, l'assessore Caveri sottolinea come certe libertà democratiche "siamo state compresse per rispondere alla pandemia, anche quando non ce n'era bisogno".

"Penso, nel caso valdostano- aggiunge- alla bocciatura della Corte Costituzionale della legge regionale che armonizzava le decisioni centrali alla particolarità della mostri territorio e della nostra comunità senza venir meno agli obblighi sanitari".

Questo "per dire che- precisa l'assessore- se la pandemia non molla, è bene proseguire con situazioni che comprimono le nostre libertà" ma "questo deve avvenire non solo con i necessari passaggi democratici" e "coinvolgendo quella politica di prossimità, in primis le Regioni, che conoscono le realtà locali e sono in grado di saper applicare misure generali, armonizzando le norme alle particolarità dei propri territori e delle popolazioni che li abitano".