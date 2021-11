Conferimento del Marchio di certificazione di Qualità Parco Naturale Mont Avic

Il Marchio di Qualità è uno strumento di identificazione che l’Ente Parco Naturale Mont Avic assegna, coerentemente agli indirizzi normativi, pianificatori e gestionali vigenti, agli operatori appartenenti ai settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera e della ristorazione, dei servizi turistici, dell’artigianato, dell’agroalimentare e degli esercizi commerciali di vicinato che svolgono la loro attività nei Comuni di Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Hône e Issogne.

Tali soggetti si impegnano in un percorso di qualità, per garantire ai fruitori di beni e servizi la provenienza dal territorio del Parco o dai territori limitrofi, la sostenibilità delle lavorazioni, un’accoglienza all’insegna del rispetto per l’ambiente oltre che della cortesia e delle tradizioni locali.

Il Parco Mont Avic considera il Marchio di Qualità un importante strumento per la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio, in quanto favorisce la creazione di valore aggiunto dei prodotti e dei servizi, stimolando e rafforzando la creazione di reti e collaborazioni fra gli operatori del territorio e contribuendo alla tutela delle risorse ambientali e culturali