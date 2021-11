MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 11° tappa Roisan - Arpuilles

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Cammino Balteo - 11° tappa (Roisan - Arpuilles)

Tappa breve che ci permette di ammirare con la dovuta attenzione tutto il territorio che si attraversa.

Il percorso normale è chiuso nella parte che si dirigeva da Roisan verso Valpelline a causa di una frana caduta alcuni anni fa, il percorso si riduce scendendo direttamente a Le Moulin.

Lungo il percorso passiamo nei pressi dello spazio espositivo, dedicato all’artigianato, ideato e gestito dall’IVAT – Institut Valdôtain de Tradition, è ubicato presso la Casaforte Caravex, sita nel Comune di Gignod.

Successivamente è consigliata una piccola deviazione per vedere la torre di Gignod.

La parte successiva segue il pianeggiante Ru Neuf sino a raggiungere, con breve discesa, Arpuilles.

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 445 m

Dislivello negativo: 320 m

Lunghezza: 13.200 m

Tempo di percorrenza: 3h 50'