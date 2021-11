Per Arpa Vda 'dalla Conferenza per il clima passi corti ma diretti a vero miglioramento ambientale'

Non solo ombre ma anche qualche positiva luce è giunta dalla COP26, la 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 13 novembre. Ne sono convinti i vertici di Arpa VdA, l'Agenzia regionale per l'ambiente che in una nota definisce COP26 "un appuntamento importante per i Paesi che avrebbero dovuto prendere decisioni fondamentali per rendere attivo l'Accordo di Parigi, firmato nel 2015 durante la COP21. Ma anche per le voci di protesta messe in campo dai giovani attivisti a fronte dell'urgenza di agire subito per contrastare la crisi climatica". Per questi motivi, questa è stata anche la COP che ha ricevuto la maggior partecipazione (con quarantamila delegati) e la più alta attenzione mediatica di sempre.

"Molti media hanno parlato di fallimento di COP 26 - afferma Arpa VdA - nonostante la presenza di alcuni importanti punti avanzati nelle prime bozze di quello che è poi diventato il Glascow Climate Pact. E in effetti, a poche ore di distanza dalla decisione finale, un ultimo 'colpo di coda' ha ridimensionato l'ambizione cambiando i termini di uno dei punti fondamentali del documento, quello del phase-out (fuoriuscita) dal carbone sostituito con il termine phase-down (riduzione), generando un’inevitabile delusione collettiva, ben rappresentata dalle lacrime durante la sessione di chiusura del Presidente di COP26, Alok Sharma".

Per Arpa, però COP26 ha anche avuto importanti punti positivi:

- l’approvazione dell’obiettivo di contenere il riscaldamento entro 1.5°C rispetto al periodo preindustriale e della traiettoria per raggiungerlo, riducendo le emissioni di gas climalteranti del 45% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2010).

- la definizione delle regole sulla trasparenza, elemento cruciale dell'Accordo di Parigi, che permette di monitorare e tracciare i progressi dei Paesi rispetto ai loro obiettivi climatici (NDC) in modo accurato e comparabile.

- la definizione delle regole per l’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi relativo al mercato di scambio delle emissioni di CO2I paesi dovranno aumentare l'ambizione dei propri obiettivi dichiarati (NDC) entro un anno (e non entro cinque anni come precedentemente deciso)

- l’impegno a raddoppiare le risorse finanziarie da mettere a disposizione per i processi di adattamento

- la maggior attenzione alla società civile, ai diritti umani e alla giustizia climatica

- Sono stati presi degli impegni multilaterali per azzerare e invertire la deforestazione e il degrado del suolo.

Quanto ai punti negativi:

- l’insieme di tutte le promesse climatiche formulate ad oggi dai Paesi, comprese quelle più incerte, ha portato il riscaldamento previsto a fine secolo da +2.7 a +1.8°C - un miglioramento importante, ma ancora lontano dall’obiettivo di +1.5°C.

- nonostante per la prima volta nella storia delle COP si faccia riferimento diretto ai combustibili fossili, l’ambizione intorno all’abbandono del carbone e ai sussidi alle fonti fossili è stata annacquata nelle fasi finali del negoziato, portando ad una formulazione vaga e poco soddisfacente

- la COP26 termina purtroppo senza uno degli impegni più importanti ovvero il finanziamento di 100 miliardi di dollari che dovrebbero essere destinati dai Governi dei paesi ricchi a quelli in via di sviluppo.

- non è stato definito un impegno per destinare fondi per perdite e danni legati ai cambiamenti climatici ai paesi più vulnerabili.

- i Paesi sviluppati si sono dovuti accontentare dell’avvio di un “dialogo” in questo senso con i Paesi responsabili del dannoLegato al punto precedente, non è stato definito un percorso concreto per il raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine.

"La sintesi che possiamo pertanto delineare - conclude Arpa VdA - è che la COP26 ha sicuramente permesso di ottenere dei progressi nel lavoro che ormai è urgentissimo portare avanti per rispettare il target di 1.5°C, ma è necessario essere consapevoli che questi passi, seppur significativi, non sono comunque sufficienti a raggiungere tale obiettivo. Al tempo stesso, tutti possono lavorare a scala individuale, comunitaria, territoriale per dimostrare che è possibile ridurre le emissioni secondo la traiettoria richiesta (45% entro il 2030, equivalente a 7% in meno ogni anno)".