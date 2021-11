Gressan: Una pala eolica per contribuire ad illuminare l'area sportiva Les Iles

“Questa soluzione non è che la prosecuzione di un percorso che abbiamo da sempre perseguito e cioè quella di cercare di utilizzare sempre di più energia da fonti rinnovabili – informa il Sindaco Michel MARTINET – infatti, sin dalla prima legislatura la politica perseguita è stata improntata sul rispetto dell’ambiente contrastando il più possibile l’inquinamento. Siamo convinti che ogni rivoluzione verde sia principalmente una rivoluzione di mentalità e di approccio positivo alle nuove tecnologie in questo senso vogliamo dare un messaggio di forte responsabilità che nutriamo per le future generazioni.

Herules Wind Turbine è un aerogeneratore microeolico ad asse verticale di 9 metri di altezza. Grazie alla sua forma, è in grado di sfruttare il vento da qualsiasi direzione provenga senza bisogno di riorientarsi riuscendo a produrre un’energia elettrica media di 4 KWh.

Questa turbina eolica è di un design unico, frutto di studi aerodinamici approfonditi, è stata realizzata da un team di ingegneri del vento e trasformato in realtà da sapienti mani artigianali italiane –prosegue il sindaco – Il materiale utilizzato per la realizzazione è di altissima qualità, quali l’acciaio chirurgico, l’ergal, le fibre di carbonio e materiale utilizzato nell’aeronautica. Abbiamo cercato un prodotto unico, che unisca bellezza ed efficienza, facendo sì che l’eolico assuma una forte valenza estetica oltre che funzionale in grado di migliorare il contesto della nostra area sportiva, non a caso è installata nelle più prestigiose realizzazioni architettoniche sia in Italia che all’estero.

Alla base della turbina verrà installata una targa che riporta il messaggio che l’amministrazione comunale di Gressan intende trasmettere ai fruitori della nostra area sportiva e cita:

“The answer, my friend, is blowin' in the wind”

“La bellezza è precisione. Proporzione. Armonia delle forme. Rispetto del paesaggio.

L’ Amministrazione Comunale di Gressan ha scelto la fonte verde che più di altre ha fatto progredire l’umanità. Infatti, grazie alla forza del vento abbiamo navigato per mari lontani, con i mulini abbiamo macinato farine e mosso i primi telai fino a dare vita alla rivoluzione industriale.

Con questa turbina eolica ad asse verticale produciamo energia pulita fino a 4 kWh con la sola forza del vento e in modo silenzioso, appena 38db a pieno regime.

Grazie alla sua forma, ispirata alla proporzione aurea, questo micro eolico genera energia anche a basse ventosità raccogliendo il vento da qualsiasi direzione provenga, senza bisogno di riorientarsi.

Si ispira al silenzio cromatico che attenua l’inquinamento visivo e le sue forme rispettano la proporzione aurea: sono il risultato di approfonditi studi aerodinamici di giovani ingegneri del vento e trasformato in realtà, dalle mani sapienti dei nostri artigiani italiani”.