Da Minelli e Guichardaz una proposta di legge per smaltimento rifiuti speciali

"Come è noto, negli scorsi anni i conferimenti nella discarica di Pompiod, ad Aymavilles, di grandi quantitativi di rifiuti speciali e i lavori per l'avvio di una analoga discarica a Chalamy, ad Issogne, avevano suscitato diffuse proteste, ricorsi al Tar e un intervento legislativo della Regione per una limitazione di tali attività, nonché il sequestro della discarica di Pompiod. La legge regionale è però stata bocciata dalla Corte costituzionale e si ritiene necessario accompagnare nuove norme con l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti", ora sottoposto alla procedure di Valutazione ambientale strategica.



Ad affermarlo in una nota sono le consigliere del Progetto civico progressista Erika Guichardaz e Chiara Minelli che, "per colmare il vuoto normativo" in materia di gestione dei rifiuti, hanno depositato questa mattina una proposta di legge sui rifiuti speciali e un documento con le osservazioni alla bozza di Piano regionale di gestione dei rifiuti, di prossima approvazione. I due documenti saranno presentati in un incontro pubblico che si terrà lunedì 29 novembre 2021, alle ore 20.30, nel Salone Bonomi di Verrès.