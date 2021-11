Alla scoperta con il virtual tour 360 della centrale di teleriscaldamento TELCHA

La visita interattiva permette di entrare in tutte le aree produttive della Centrale e approfondire i temi del Teleriscaldamento, grazie ai punti attivi selezionabili. Telcha ha voluto così rispondere alle richieste di visita provenienti da cittadini e scuole rendendo disponibile, a tutti, un sistema sempre attivo e capace di divulgare contenuti consentendo anche l’accesso alle aree dove, per motivi di sicurezza, non è possibile entrare.

Equipaggiato di suoni ambientali originali, che ben rendono l’idea delle aree che compongono la parte produttiva, il Virtual Tour si aggiunge alle informazioni che è possibile ottenere sul sito web Telcha andando a completare le informazioni utili agli utenti della città che già utilizzano il teleriscaldamento e a tutti coloro che si stanno informando per ottenerlo.