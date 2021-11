Salgono i contagi covid

Accelera la curva del contagio in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 67 nuovi positivi al Covid 19 a fronte di 207 persone testate. Sei i guariti. Il numero degli attuali positivi, intanto, continua a crescere: sono 285, di cui 276 in isolamento domiciliare. Stabili a nove i ricoveri, di cui otto nel reparto di Malattie infettive e uno in terapia intensiva. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei numeri Usl.

Dando contodella Conferenza delle Regione ha detto: "abbiamo esaminato le nuove linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, che affrontano anche l'obbligatorietà del green pass per gli impianti di risalita. Abbiamo chiesto un incontro con il presidente Draghi per mettere al centro l'esigenza dei territori di poter affrontare al meglio questo momento importantissimo. Credo che sia inevitabile, in queste condizioni, che eventuali misure restrittive non vadano a colpire chi ha partecipato al processo di immunizzazione delle nostre comunità".

Ha quindi aggiunto: "Siamo di fronte all'avvio di una stagione sciistica che è fondamentale per il rilancio della nostra Regione tutti insieme siamo responsabili perché questo periodo prenda il via al pieno delle sue possibilità. Per questo non mi stanco di ripeterlo ad ogni occasione utile: è evidente che la risposta più efficace alla situazione pandemica è la vaccinazione. Usciremo da questa situazione grazie a chi ha scelto di vaccinarsi. Chi invece ha scelto di sottrarsi a questo gesto civico sta mettendo fortemente a rischio la tenuta del sistema sanitario: ce lo dicono chiaramente i dati a disposizione, a partire da quelli dei contagi di questi ultimi giorni".