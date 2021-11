Cambio colore zona, no restrizioni ai vaccinati

Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia afferma che “ad oggi non sono necessarie ulteriori restrizioni, basta far rispettare le regole esistenti". Tuttavia se la situazione "in alcune regioni dovesse aggravarsi, fino ad arrivare alla zona arancione, è evidente che il prezzo delle eventuali chiusure non lo possano e non lo debbano pagare i vaccinati”.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, propone “un green pass rafforzato derivante solo da vaccino nelle Regioni in cui scatta la zona arancione,magari non gialla, credo che sia indispensabile”.

Anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, si dice “favorevole a 'restrizioni sociali' per i no vax”.

Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, sostiene che “se ci saranno nuove restrizioni, queste non potranno essere pagate da coloro i quali si sono vaccinati, perché sarebbe una ingiustizia profonda. Chi si è vaccinato ha dato prova di fiducia nelle istituzioni e io credo che questa fiducia debba essere ripagata”.

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ribadisce: “Per nessuno restrizioni, ma nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare, si dovrebbe tutelare l'impegno e la determinazione con cui più di 8 milioni di cittadini lombardi si sono sottoposti alla vaccinazione”.

Mentre il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rileva che “neanche chi è vicino a me, parlavo anche questa mattina con Fedriga, mutui il modello austriaco. Fedriga ha detto che nel momento in cui ci saranno cambiamenti di zona, dunque di colore, si riconosca che i vaccinati non devono sottostare a quelle regole”.

Lockdown per i non vaccinati? "Sarebbe il minimo" risponde il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca: “cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane. L'irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica, quella che si chiama irresponsabilità”.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sostiene che la libertà dei vaccinati va difesa: "Da una parte non dobbiamo rinunciare a convincere le persone a vaccinarsi, ma se questo non bastasse per me vanno bene tutti gli incentivi alla vaccinazione. Per esempio, si potrebbe ampliare la fascia dell'obbligo vaccinale. Oggi vale per medici e personale sanitario. Ma va aperta una riflessione su altre funzioni pubbliche molto importanti. Non per ledere la libertà di qualcuno, ma per garantire la libertà di tutti".

Zingaretti sottolinea come “un risultato straordinariamente positivo”, il fatto che ci sia fra i presidenti di regione una posizione unanime “sull'obiettivo principale, che è quello di difendere la libertà di tutti. Questo significa prosciugare il più possibile il bacino dei potenziali contagi e l'area dove il virus sopravvive, che è quella dei non vaccinati. Quindi se siamo d'accordo su questo indirizzo ora bisogna andare avanti con delle decisioni che a mio giudizio devono avere un doppio passo”.