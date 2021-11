Profilo basso ma barra a dritta

Dialogo e confronto con tutti ma con correttezza e lealtà perché la Valle d’Aosta deve ripartire e non ha bisogno di protagonismi o litigi. E’ la quinta essenza del Machetpensiero. Infatti la Presidente dell’Uv, Cristina Machet, è certa di tenere le briglie di chi vorrebbe dare sfogo a voglie di rivincita o di vendetta.

La Valle d’Aosta deve ripartire: sanità, politiche sociali, economia sono ai primi posti dell’agenda sul tavolo di Erik Lavevaz che sta politicamente crescendo anche se le sollecitazioni perché “batta di più i pugni sul tavolo”.

E’ stata provvidenziale l’assenza di D’Ottavio, commissario Pd, che non ha potuto partecipare alla riunione tra i partiti e gruppi di maggioranza di lunedì scorso. Infatti Erik Lavevaz è impegnato in incontri bilaterali per approfondire i temi caldi. E tra i temi caldi vi è la sostituzione della dimissionaria assessora all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile Chiara Minelli. Il Pd rivendica un assessore tecnico rosa. Erik Lavevaz proprio non ci pensa; vuole un assessore politico.

E come non bastasse dall’interno dell’Uv ci sono spinte, dopo la spaccatura del gruppo Progetto Civico Progressista, per avere l’assessore in quanto è il gruppo più numeroso.

Una rivendicazione accompagnata da alcuni nomi tra i quali il più gettonato è quello Giulio Grosjacque oggi presidente della Commissione Sviluppo economico e competente in materia.

Sul tema, però le bocche sono cucite; la questione è nelle competenze di Lavevaz che ascolta tutti ma alla fine decide e fa ciò che aveva a mente ancora prima di avviare le consultazioni.

Dopo gli smottamenti post elettorali l’Uv pare aver ritrovato compattezza sotto la guida della Presidente Machet, del Presidente Lavevaz, del Capogruppo Aurelio Marguerettaz.

Insomma pare che la spaccatura del gruppo Progetto Civico Progressista sia stata corroborante per l’Uv che è convinta di poter governare, e governare bene, con 19 voti, a meno che la Stella alpina non si spacchi con Marzi da una parte e Maequis dall’altra. Eventuali altri voti sono aggiuntivi tanto che il perimetro politico è ben definito.

Con la Lega al momento non c’è dialogo di prospettiva. Con Pour l’Autonomie la ferita della scissione è ancora fresca e nessuno vuole rischiare di offendere la fiducia degli elettori che hanno votato Uv.

Ma questi temi sono di secondo ordine rispetto all’approvazione del bilancio regionale che sarà disponibile nei prossimi giorni.