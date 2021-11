Si apre il confronto pubblico sul futuro del sistema sanitario valdostano

Qualsiasi cittadino valdostano, associazione che ha interesse a farlo, frequentatore della Valle, potrà fornire il suo contributo per la stesura del Piano.

"I cittadini e gli enti sul territorio conoscono delle realtà che non sono note all'amministrazione centrale- spiega Lucio Fassio, project manager dell'Inva spa, la partecipata regionale che si occupa di informatica-. Il portale per la consultazione è un canale per unire queste due visioni, il dettaglio sul territorio, che hanno gli abitanti, e una visione d'insieme, che deve avere la Regione".

L'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, Roberto Barmasse, spiega l'iter del Piano. "È ancora in bozza, è stato illustrato in alcuni incontri tecnici, poi presentato ai sindacati, alle associazioni portatrici d'interesse, ai medici di medicina generale, alla quinta commissione per il confronto politico dovuto. Ora si apre la partecipazione democratica". Fino a giovedì 16 dicembre tutti potranno "partecipare" al Piano.

"Il mio auspicio è che molti lo leggano e che partecipino dando idee e contributi, che saranno presi in considerazione" aggiunge Barmasse. Per ampliare la platea dei partecipanti è consentito l'accesso a chiunque, escludendo lo Spid, "che anche se è un sistema di accesso diffuso, sarebbe stato una complicazione vista come una barriera per l'accesso" sostiene Fassio. In ogni caso, i contributi anonimi non saranno presi in considerazione, così come quelli di tipo offensivo".