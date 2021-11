Ai piedi del Monte Bianco due giorni di jazz d'autore

Dopo le 'pillole' di Mauro Majore alla biblioteca di Courmayeur nel luglio scorso, il jazz di alto livello torna ai piedi del Monte Bianco.

In collaborazione con la sala concerti del Blue Note di Milano, riferimento mondiale tra gli amanti della musica di qualità, il Comune di Courmayeur e il Csc porteranno in Valle d'Aosta una due giorni di esibizioni live: sabato 11 e domenica 12 dicembre, grandi interpreti del jazz italiano si esibiranno "in un repertorio di forte interesse, sia di standard che composizioni originali, dalle forti connotazioni ritmiche" si legge in una nota.



L'evento prevede una serata di grande musica jazz al Forum Sport Center di Dolonne e una serie di "jazz mob", per portare lo stupore del busking metropolitano presso le più suggestive aree e terrazze panoramiche del comprensorio sciistico di Courmayeur.