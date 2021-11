L'assessore regionale Sapinet a Milano per presentare la viticoltura eroica

Fabio Rolfi - assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Regione Lombardia, Davide Sapinet - assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Regione Autonoma Valle d’Aosta - e Alessandro Fede Pellone, presidente ERSAF (Regione Lombardia) parteciperanno, mercoledì 24 novembre 2021, a una conferenza stampa in cui verrà presentato un accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, ERSAF e Cervim in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Parteciperanno all’incontro Stefano Celi, presidente Cervim e Diego Tomasi, presidente Comitato Tecnico Scientifico Cervim. Alicia Vanoostende Simili - Consejera de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias manderà un suo video-saluto.

Nella stessa occasione saranno illustrate le attività 2022 del Cervim, anno in cui il Cervim (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) celebrerà i 35 anni dalla nascita e in cui si svolgerà la 30esima edizione del ‘Mondial des Vins Extrêmes’, unica manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche.

E fra le novità, il via al progetto ‘Ambasciatori del Cervim – Viticoltura eroica’.