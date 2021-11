Preoccupa la ripresa della pandemia

Con 36 nuovi positivi al Covid 19 e un guarito su 193 casi testati nelle ultime 24 ore, continua a salire il numero dei contagi in Valle d'Aosta. Nell'ultima giornata si registrano anche un nuovo decesso e, dopo diversi messi, un nuovo ricovero in terapia intensiva. Si tratta di una donna valdostana di 60 anni non vaccinata.

Sono 199 i casi positivi attuali: 191 sono in isolamento domiciliare e otto i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, di cui sette nel reparto di Malattie infettive. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta.

MONITORAGGIO ESCLUSIVO