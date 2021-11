Pour l'Autonomie mette sul tavolo del Consiglio Valle la Commissione Paritetica

Con la mozione, i Consiglieri di Pour L’Autonomie tornano sul tema della Commissione Paritetica in considerazione dell’importanza cruciale che riveste nel futuro di tutta la Regione. «Fin dall’inizio di questa legislatura» ricorda il Consigliere Carrel «ritardi e lungaggini ci hanno motivato prima a sollecitare più volte la definizione dei tempi per la nomina dei membri regionali – avvenuta infine con grande difficoltà di gestione - e poi, a Commissione finalmente operativa, a chiedere reiteratamente chiarimenti in merito ai programmi di lavoro e ai tempi di attuazione delle varie leggi statuarie».

Ad oggi, non avendo ancora ricevuto esaustive risposte, Pour L’Autonomie impegna il Presidente della I Commissione consiliare permanente a convocare, entro 30 giorni, una riunione con i tre membri di nomina regionale, per aggiornare il Consiglio regionale sui lavori, le tempistiche ipotizzate e le priorità della Commissione Paritetica.

«Per assumere scelte di grande rilevanza, tra cui quelle che attengono a Comparto Idroelettrico, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, e concorsi scolastici» afferma con decisione ancora il Consigliere Carrel «è evidentemente necessario, se non indispensabile, che i membri di nomina regionale della Commissione Paritetica si aprano ad un confronto non solo con il Governo Regionale, bensì anche con la Commissione Consiliare competente».

Anche la prima delle due interpellanze riguarda un tema già affrontato dai Consiglieri di Pour l’Autonomie e si tratta delle misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo. Dopo l’approvazione della legge regionale 18 maggio 2021 n.11, in cui sostanzialmente si ricalcano i provvedimenti di una precedente proposta di legge avente come primo firmatario il Consigliere Rollandin, e dopo che durante la stagione estiva gli stessi Consiglieri avevano chiesto conto – senza ricevere esauriente risposta - dell’episodio che aveva avuto come protagonisti 50 bovini gettatisi da un dirupo in Val d’Ayas dopo circa 5 chilometri di corsa, ad oggi ci si ritrova a dover nuovamente interpellare l’Assessore competente per aver informazioni circa le azioni poste in essere relativamente a questa legge regionale varata da ormai sei mesi, e quali siano le azioni previste per il futuro a breve, medio e lungo termine.

«Il Consiglio ha svolto il suo lavoro e ha legiferato» ribadisce il Consigliere Rollandin «ora tocca a Lei, Assessore Sapinet, attualizzare questa norma e difendere i nostri allevatori».

La seconda interpellanza attiene al Ladies Open WTA 250, evento tennistico di livello mondiale che si è svolto a Courmayeur dal 23 al 31 ottobre 2021. «Ribadendo la grande rilevanza che manifestazioni sportive di questa portata hanno per la nostra Regione in termini di visibilità e promozione del territorio» premette il Consigliere Carrel, che poi aggiunge «e avendo avuto modo di constatare dalle riprese televisive che non è stato esposto il logo “Love vda” ma unicamente il simbolo istituzionale», con questa iniziativa i Consiglieri di Pour l’Autonomie interpellano il Governo Regionale per conoscere i motivi di tale ingiustificabile dimenticanza, l’esatto ammontare delle risorse impegnate per l’organizzazione, e gli importi complessivi investiti dalla Regione per ospitare e pubblicizzare questo torneo.