L’assenza di D’Ottavio stoppa verifica di maggioranza

Nella maggioranza regionale serpeggia un certo ottimismo sulla tenuta. Ma c’è chi spiega che a breve l’obiettivo è riuscire ad approvare un bilancio dignitoso, ma è chiare – si sente dire – che si deve cambiare passo soprattutto in certi settori. Tradotto dal politichese significa che la maggioranza sta già guardando ad un rimpasto di Giunta e l’agnello sacrificale per eccellenza è Erik Lavevaz che ha più avversari all’interno che tra gli alleati.

E proprio il fantomatico Centro Popolare Liberal Democratico proposto anche da Pierluigi Marquis risponde all’esigenza dei pastrani rivoltati di trovarsi pronti nel caso servisse qualche voto a destra o a sinistra.

Nonostante l’aria di ottimismo che trapela dalle forze di maggioranza l’opposizione ha letto come un segnale di difficoltà di Lavevaz il rinvio della riunione prevista per oggi tra i gruppi di maggioranza e le forze politiche che la compongono.

Per l’opposizione si tratta di scricchioli che anticipano il crollo della Giunta. La maggioranza parla di rinvio per un improvviso impedimento di Umberto D’Ottavio da Cerignola, deputato del Piemonte e commissario del Pd valdostano.

E Cristina Machet, presidente dell’Uv bolla come fantasticherie la illazione sulla mancata riunione. “Stiamo lavorando molto bene” ha detto commentando “io non vedo tutte le tensioni di cui si sente parlare. Rinviare di una settimana una riunione non vuol dire nulla; anzi, così ci sarà più tempo per gli incontro tra capigruppo e forze della maggioranza”.

Si ha l’impressione che le forze politiche non abbiano la contezza della necessità di mettere in campo un bilancio regionale di alto profilo tale da mettere in sicurezza l’autonomia, l’economia e la comunità valdostana. Poi hanno tutto il tempo per dividersi sul resto. Il problema è che per troppi l’interesse numero uno è rivoltare il pastrano.