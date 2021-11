Vaccini antinfluenzali nelle farmacie pubbliche e private convenzionate

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, lunedì 15 novembre 2021, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, e le organizzazioni sindacali dei farmacisti, Federfarma e Assofarm, per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.

Questo atto consente alle farmacie di somministrare i vaccini antinfluenzali ai soggetti eleggibili (coloro che rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale) senza alcun onere a carico del cittadino, riconoscendo alle stesse la possibilità di somministrarli, in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche ai soggetti non eleggibili, purché di età non inferiore a 18 anni e dietro corrispettivo.

“Con questo importante accordo – sottolinea l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – si amplia il progetto Farmacia dei servizi che darà un’ulteriore risposta alle esigenze del territorio, consolidando sempre più la funzione della farmacia come strumento efficace e di servizio a disposizione dei cittadini. Grazie a questa ulteriore deliberazione si afforzano la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022.”