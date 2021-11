Job Training Days 2021: il 16 novembre torna l’evento dedicato al lavoro

La giornata proporrà durante la mattinata approfondimenti sul lavoro e la formazione professionale, con la presentazione dei nuovi corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, del progetto Bon Emploi del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e delle opportunità di lavoro in Europa con lo sportello Europe Direct Valle d’Aosta.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con Be a Business(wo)man: essere donna e fare impresa, una riflessione seria e attenta sull'imprenditoria femminile grazie alla presenza di Barbara Kenny che dal 2006 si occupa di pari opportunità per la Fondazione Brodolini e Giulia Pettinau, startupper fondatrice della piattaforma Orangogo, il primo motore di ricerca sul mondo dello sport. Storie, riflessioni e spunti che saranno utili anche a chi ha in progetto di aprire una nuova attività. Sarà infatti presentato il bando “Neoimpresa”, del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione che prevede una consulenza qualificata e gratuita per chi vuole mettersi in proprio oltre ad un contributo iniziale che arriva a 9 mila euro.

A conclusione della giornata, alle ore 18, si svolgerà l’incontro dal titolo Lavoro e digitale: sfide e opportunità per le MPMI, un confronto sulla transizione digitale e ciò che può rappresentare per le micro, piccole e medie imprese che formano il tessuto economico della nostra Regione. Una delle grandi sfide che tutti sono chiamati ad affrontare, anche grazie al PNRR.

Un Talk moderato da Ylenia Baccaro, speaker radiofonica di Radio 105, che condurrà l’intera giornata, dove voci differenti della società si confronteranno sul tema: Davide Banfo – Giornalista di La Repubblica, Michelangelo Chasseur – CEO di Kotuko web agency, Gabriele Isaia – Sociologo e Marco Losito – ex Head of Digital per FCA Fiat Chrysler e esperto di digitalizzazione.

“Stiamo vivendo una fase di grandi cambiamenti che si riflettono in tutti gli aspetti della vita. In particolare la vita lavorativa è caratterizzata dalla transizione digitale ed ecologica, da nuovi spazi e modi di viverli, ma anche dall’esigenza di migliorare la qualità dell’esperienza lavorativa affrontando cambiamenti anche radicali. In questo appuntamento che dedichiamo annualmente al lavoro abbiamo voluto affrontare alcuni di questi temi che approfondiremo in una serie di appuntamenti dedicati alla cultura del lavoro e della formazione che ci accompagneranno nel corso della stagione invernale” – afferma l’Assessore dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy.

Il programma completo è consultabile al seguente link: https://www.ohmyjob.it/job-<wbr></wbr>training-days-2021

L’evento sarà trasmesso, a partire dalle ore 9 del 16 novembre in diretta streaming sul canale Facebook del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sul sito web https://www.ohmyjob.it