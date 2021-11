Il 'manifesto' di centro di Pierluigi Marquis vede albeggiare Forza Italia

"La buona amministrazione è certamente importante, ma non è più sufficiente. Occorre tornare a fare anche 'buona politica', riavvicinare la comunità valdostana alle istituzioni". Pierluigi Marquis riprende così il messaggio lanciato nel suo intervento durante l'ultimo Consiglio Valle, quando aveva annunciato il proprio distacco da Alliance Valdotaine e la costituzione, o meglio ricostituzione, del gruppo 'Stella Alpina'.

"L'epoca degli estremismi del populismo e del sovranismo è naufragata - è convinto Marquis - il popolo cerca sicurezza e stabilità nel centro moderato; è in una democratica e moderna politica di centro che la maggior parte dei valdostani si riconosce, senza per questo rinunciare all'autonomismo, anzi facendone un valore aggiunto a fianco di valori storici di maggiore, ampio respiro nazionale".

Non fa dunque mistero, Pierluigi Marquis, di puntare alla formazione "di un centro moderato e compatto in seno al Consiglio Valle" e di guardare a Forza Italia come modello apripista di un progetto politico di centro.