Courmayeur: Arriva Rhémy de Noël il 24 dicembre

C’è chi festeggia San Nicola, chi Santa Claus, chi Babbo Natale. I bambini di Courmayeur aspettano con trepidazione Rhémy de Noël, il protagonista di una leggenda che affonda le sue radici nel legame che unisce la cittadina al Monte Bianco.

Il protagonista della storia scende a valle la vigilia di Natale per consegnare doni ai bambini che hanno acceso una lanterna per indicargli la strada verso le case. Ogni anno, giungono in paese centinaia di letterine per Rhémy, che risponde meticolosamente a tutti.