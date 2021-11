Lavevaz e Barmasse e il calumet della pace con i sindacati della sanità

Rispondere all'urgenza della carenza di personale e dare priorità alla sanità pubblica. Queste le istanze portate oggi dai sindacati della dirigenza medica e sanitaria valdostana (Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Anpo, Cimo, Fesmed, Fassid, Fvm) nell'incontro col presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Barmasse.



La riunione, che, informa una nota, "si è svolta in un clima cordiale e di collaborazione", è stata l'occasione per un confronto sulle varie criticità del Sistema sanitario regionale. I rappresentanti delle categorie professionali sanitarie hanno evidenziato, in primis, "la grave carenza di personale sanitario e, a tal fine, è stata condivisa la necessità di mettere in atto, con la massima urgenza, misure di attrattività che non si limitino al solo aspetto economico e remunerativo, ma che siano volte ad una più ampia revisione dell'organizzazione aziendale che favorisca percorsi di avanzamento di carriera, ridisegnando in alcuni casi, anche l'architettura dell'organigramma aziendale".



Sono poi stati portati all'attenzione "vari temi importanti in materia sanitaria, tra i quali il ruolo della sanità privata convenzionata, evidenziando che, seppure la medesima rappresenta un'integrazione nel sistema di offerta e di risposta sanitaria, le azioni devono primariamente concentrarsi sul ridare alla sanità pubblica e istituzionale, quel giusto ruolo che la contraddistingue".

L'incontro, chiosa il comunicato, "si è concluso con la disponibilità da parte delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria valdostana a proseguire il confronto".(fonte Dire)