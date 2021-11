ÉVANGILE DE DIMANCHE: DIEU SEUL NE PASSE PAS

Chers frères et soeurs aimés, les textes liturgiques de ce dimanche qui précède la fête du Christ Roi, nous invitent à veiller, car le Seigneur est à notre porte. Comment l'accueillir? Il faut attendre le Christ qui est venu, qui vient et qui reviendra à travers la relativisation de tout ce qui n'est pas Dieu.

1. Tout passe, tout coule.

Le Père de la théorie du changement dans la philosophie grecque est Eraclite d'Ephèse. En analysant en profondeur tout ce qui naît, grandit et périt, ce philosophe tire la conclusion que tout coule, tout passe (panta rei). Selon lui, ce qui échappe à la mutation est le feu (logos) qui est le père de toute chose. Eraclite contre Parménide, radicalise la loi du changement incessant des êtres, au point qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière.

Par conséquent, sur le plan moral, Maurice Blondel suggère qu'il ne faut rien absolutiser en disant:"Il est nécessaire de ne pas s'arrêter", car le voyage est long, qui porte à l'adéquation des êtres avec l'Être.

Saint Augustin conseille à l'homme de s'attacher uniquement à l'Unique Nécessaire, en disant dans ses Confessions: "Oh mon âme, ne te perd pas derrière les vanités, ne laisse pas que ton coeur soit emporté par le tumulte de ces vanités. Ecoute toi aussi: le Verbe lui-même t'appelle, reviens. Près de lui est la tranquillité imperturbable, l'amour sûr, qui n'abandonne personne, s'il n'est pas abandonné. Les choses de ce monde, les vanités passent, une après l'autre. Cela est la réalité de notre univers".(Conf. IV,11,16). Selon saint Augustin, les choses de ce monde "naissent, grandissent, atteignent leur perfection, puis commencent à vieillir, mais tous meurent"(IV, 10,15). "Tout est incertain sauf la mort"(omnia incerta, certa mors), dans cette vie.

2. Dieu seul ne passe pas.

Le Psaume 15 chante l'éternité de Dieu source de notre joie au milieux des vents et des vagues de notre embarquement en disant:"Seigneur, mon partage et ma coupe: de toi dépend mon sort". Jésus dit que ses paroles ne passeront pas, car il est la Parole éternel du Dieu Vivant qui donne le sens des êtres. Par le Verbe fait chair, "Dieu nous apprends le chemin de la vie devant sa face, débordement de notre joie. A sa droite, éternité de délices"(ps15). Le mouvement migratoire de tout ce qui n'est pas Dieu, aspire vers la libération.

C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre ce qu'il nous dit aujourd'hui:"Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas mêmes les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père". Quelles sont les implications de cette paroles dans nos vies soumises à la loi du changement? Tout passe, tout coule, mais l'amour de Dieu demeure.

3. Vivre dans l'attente du Christ.

La parousie du Seigneur semble nous effrayer. Pourquoi? Parce que le monde dans son caractère éphémère nous attire, nous fait oublier qu'il faut donner la priorité au Royaume de Dieu et sa justice. Cependant, le fondement de notre joie se trouve dans notre attente, comme l'épouse qui attend son bien aimé.

Souvent quand nous affrontons l'hiver de la vie, nous avons l'impression que Dieu est absent. Mais "il est à ma droite: je suis inébranlable".

La lettre aux Hébreux applique ce psaume au Christ, qui, "après avoir offert pour pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu". Puisqu'il intercède pour nous, nous sommes inébranlables. Il est avec nous le Seigneur, "il ne peut pas nous abandonner à la mort, ni laisser ses amis voir la corruption"(ps15).

L'attente du retour du Seigneur doit être joyeuse au milieu des peines de cette vie. Jésus dit à ses disciples: "Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier: dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuille, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte".

Comment attendre le Christ qui est à notre porte? Jésus ne nous enseigne pas la fuite du monde (fuga mundi) mais la vie authentique, marquée par la simplicité, l'humilité et la relativités des richesses du monde. Nous avons un modèle à imiter: la Vierge Marie sa mère, la femme de prière, de foi, l'espérance et de charité.

La prière nous empêche la somnolence, la foi nous fortifie, l'espérance nous éclaire et la charité nous rend joyeux.

4. Prière d'espérance

Seigneur Jésus Christ, tu es à la droite du Père dans l'éternité. Tes frères et soeurs cheminons encore dans le chemin obscur de la temporalité. Ne nous abandonne pas Seigneur! Sans toi nous sommes perdus. Ne nous laisse pas errer hors du chemin. Le salut vient de toi. Allume en nous le désir de contempler au jour sans déclin ton visage dans ton éternité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera