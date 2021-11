Entro il 2030 pronto il nuovo ospedale Parini

L'ampliamento dell'ospedale regionale Umberto Parini ad Aosta porterà alla "riunificazione in un'unica sede dell'assistenza per acuti e a una riqualificazione differenziata per diversa intensità di cura" attraverso la realizzazione "di un nuovo ospedale per acuti e una struttura antistante, ma collegata ad esso, per la bassa intensità di cura, con funzioni di diagnosi e cura diurne H12, a gestione prevalentemente infermieristica".

Nell'area dell'attuale presidio troveranno posto anche "il reparto di Psichiatria e l'area Materno-infatile", mentre la sede Beauregard sarà riconvertita per "la riabilitazione e la lungodegenza". Questo è quanto si legge nelle pagine della bozza del Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025.



"La realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, completato anche della parte ristrutturata dell'attuale Parini, richiederà un tempo non inferiore ad 8 anni", prosegue il Piano, per questo dovranno essere individuate delle "strutture a valenza temporanea, anche richiedenti adattamenti strutturali e tecnologici, con la finalità di gestire il periodo di transizione intercorrente tra l'attuale fase pandemica e il completamento dell'ampliamento e della ristrutturazione del presidio ospedaliero".

Nell'ottica di ridurre "i ricoveri di pazienti cronici non in fase acuta" nell'unico presidio ospedaliero valdostano ed aumentare le opportunità di cura e assistenza medica sul territori, il Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025 prevede la realizzazione, grazie ai fondi del Pnrr, di un Ospedale di comunità (Odc) con in media 15-20 posti letto ciascuno suddivisi in stanze da uno o due posti letto.

Questa tipologia di ospedale si configura come "una struttura residenziale di cure intermedie", si legge nel piano, adatte ad "affrontare nel modo più appropriato ed efficace quei problemi di salute, di solito risolvibili a domicilio ma che, in particolari pazienti, in condizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria (pazienti molto anziani o soli, affetti da più malattie croniche che si scompensano facilmente, ecc.) richiedono di essere assistiti in un ambiente sanitario protetto" e che attualmente sarebbero ricoverati in ospedale.



L'Odc prevede "ricoveri brevi di 15-20 giorni"; l'assistenza medica è assicurata "dai medici di medicina generale secondo l'Accordo collettivo nazionale o da altri medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale 6 giorni su 7 (escludendo quindi la domenica e gli altri giorni festivi)", garantendo così "almeno un'ora settimanale di presenza in struttura per singolo ospite". La struttura individuata per ospitare l'Ospedale di Comunità può essere "pubblica, o privata accreditata, purché in possesso dei requisiti richiesti che garantiscono la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, oltre che la misurazione dei processi e degli esiti". (fonte Dire)