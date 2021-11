Courmayeur: Per rischio meteo chiusa strada Val Ferret

"In ragione delle condizioni meteo risulta inopportuno consentire il traffico indifferenziato lungo la strada comunale, nel tratto Planpincieux/ Lavachey". Per questo motivo, si legge in una nota dell'Amministrazione comunale, è stata emanata l'ordinanza comunale che impone "a partire dal 12 novembre e fino alla revoca della presente ordinanza, sulla strada comunale della Val Ferret a partire dalla località Planpincieux, fino alla località Lavachey il divieto del transito veicolare".

L'ordinanza dispone la deroga al divieto per le seguenti categorie:

- Proprietari e possessori immobili e loro aventi causa (manutentori, imprese appaltatrici, etc.)

- Riserva Monte Bianco

Il sindaco di Courmayeur, ricorda che "il transito avviene a rischio e pericolo dell’utenza che risulta comunque a conoscenza delle condizioni della strada e del fatto che la stessa non è custodita dal Comune".